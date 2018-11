Serie A2, la Virtus Roma batte la Novipiù e consolida il primato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sfida tra capoliste al PalaEur, sesta giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, la Virtus esce vincente contro la Novipiù Junior Casale per 74-66 al termine di un match tirato dall’inizio alla fine. Davanti oltre 2100 spettatori, con un tifo che ha sostenuto la squadra sin dai primi minuti di gioco e fino al termine della gara, con Moore in campo per soli 11 minuti tra secondo e terzo quarto, sono Chessa, Baldasso, Landi e Sims a guidare la squadra di Coach Bucchi alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Il racconto del match La partita nei primi minuti si mantiene su un punteggio basso con parecchi errori dal campo per entrambe le squadre, come dimostra il 2-4 a 5’ minuti dall’inizio. La Novipiù raggiunge anche il +7 durante il primo quarto che si conclude con il punteggio di 13-18. Il secondo quarto, con l’ingresso in campo di Nic Moore, vede una Virtus più convinta grazie alla spinta del capitano Massimo Chessa che con una tripla fa segnare il sorpasso Virtus sul 26-25 dopo 16’. Il resto del quarto è all’insegna dell’equilibrio, con i 10 punti consecutivi di Sims. Il primo tempo si chiude così sul 36- 37. La seconda metà del match inizia con un parziale di 8-2 della squadra ospite nei primi 4’ di gioco, che fa segnare il massimo vantaggio di 10 lunghezze della Novipiù. Con una Virtus che non molla e resta aggrappata alla partita fino agli ultimi minuti del quarto sono le due triple di Landi e Baldasso a fissare sul tabellone la fine sul punteggio di 55-56. All’inizio dell’ultimo quarto entrambe le squadre fanno fatica a segnare e a 5’ minuti dalla fine il punteggio è di 57 pari. Sono per questo decisivi gli ultimi minuti per la conquista della vittoria che va alla Virtus Roma, che con un’ottima difesa e più sicurezza in attacco supera la Novipiù per 74-66