Rodrigo Palacio, dall'addio al calcio alla nuova vita sul parquet: a 40 anni l'esordio nel mondo del basket

«Rodrigo Palacio se despide del fútbol»: è questa la notizia che da ieri circola in Argentina e nel mondo. L'ex attaccante del Boca Juniors e della nazionale albiceleste appende gli scarpini al chiodo. 737 partite, 246 gol, 8 titoli (tutti alla Bombonera): è la fine di una lunga carriera professionistica iniziata nel 2002 all'Huracán, nella provincia di Buenos Aires. Approdato al Genoa nel 2009, non si è più mosso dal nostro Paese. Dopo gli anni trascorsi a incantare il pubblico dello stadio "Luigi Ferraris", Palacio ha giocato prima all'Inter poi al Bologna e infine al Brescia in Serie B.

"El Trenza", come viene da sempre soprannominato per la sua curiosa treccina di capelli, simile a quella degli allievi jedi protagonisti nella famosa saga cinematografica "Star Wars", di smettere con lo sport però non ha proprio intenzione. A 40 anni non è mai troppo tardi per un nuovo inizio: nel suo caso, è il mondo del basket ad aprirgli le porte. La canotta che indossa da poco più di una settimana è quella della Polisportiva Garegnano, squadra dell'omonimo quartiere di Milano, che gioca nella Serie D lombarda.

Dopo i 4 punti messi a referto nella prima partita, ne sono arrivati 14 nella seconda uscita: come il numero che portava dietro la maglia ai tempi del Boca. Adelante y arriba, Palacio vola a canestro sulle orme di un altro illustre sportivo originario di Bahía Blanca come lui. Parliamo dell'hall of famer Manu Ginobili: 4 titoli Nba con i San Antonio Spurs, un oro olimpico, uno scudetto e una Eurolega con la Virtus Bologna. Chissà se i due si ritroveranno presto in campo per fare due tiri insieme.