Virtus Roma corsara a Cantù: ora la classifica si fa molto interessante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finale in volata al Pala Desio. Vince la Virtus Romacon un'autentica invezione di Jerome Dyson a 15 secondi dalla fine. In una partita a strappi, Roma ha il grande merito di chiudere in vantaggio il primo periodo e il terzo, forse quello decisivo. Cantù, sempre sotto per lunghi tratti, trova la forza di rimettersi in parità, ma la Virtus è più lucida e porta a casa due punti importantissimi per una classifica sempre più rosea. Dyson 21 punti, Jefferson 16 (con 12 rimbalzi) e Kyzlink con 12 i migliori realizzatori dei capitolini. A Cantù non bastano quattro giocatori in doppia cifra e il 62 per cento da due. Domenica prossima contro Pesaro la Virtus è chiamata alla prova della conferma.Ancora senza Rullo, in panchina solo per fare numero, Bucchi si affida a Dyson, Kyzlink, Buford, Alibegovic e al grande ex di turno Jefferson, autore del primo canestro della partita. Pecchia pareggia per i padroni di casa in tre minuti iniziali in cui si segna poco. La Virtus è reattiva, Buford e Dyson mettono le tirple del 9-14 al sesto. Baldasso affianca Dyson in cabina di regia e Roma chiude avantiil primo periodo, sbagliando con Jefferson due liberi a tempo scaduto. I giallorossi provano a scappare, ma sei punti in fila di Simioni riportano Cantù sul 25-26 al 13esimo. Pancotto si affida molto alla sua panchina e Collins lo ripaga con la tripla del primo vantaggio canturino: 30-29 al 15esimo. Roma ha un piccolo passaggio a vuoto, Wilson, già a quota dieci punti, trova il 37-32, poi il 39-36. Al riposo lungo è 47-40 con la schiacciata sulla sirena di Burnell.Dagli spogliatoi Roma esce con una voglia e un ritmo diversi. Tre triple in fila dei capitolini rimettono la partita sui binari dell'equilibrio, 50-49 al 23esimo. La difesa della Virtus è molto più attenta, soprattutto sugli esterni canturini. Dyson, ancora da tre, Alibegovic in avvicinamento a canestro e Jefferson in transizione regalano il 53-58 al 26esimo. Pur con qualche errore, la Virtus resta avantialla fine del terzo periodo. La partita si fa dura anche dal punto di vista fisico, la Virtus ha il merito di non abbassare mai il ritmo: al 34esimo è 60-69. Pini è un gladiatore sotto il canestro avversario, Roma resta avanti. Cantù fatica in attacco, ma riesce a trovare il meno cinque con Clark, 69-74. Ultimo minuto di straordinaria intensità. Clkark mette la tripla del 72-74 a 48 secondi dalla fine, Roma perde palla in attacco, Pecchia pareggia con due liberi, 74-74. Il Pala Desio è una bolgia. Dyson inventa il nuovo vantaggio infilandosi tra tre avversari, Clark sbaglia il pareggio. Roma vincee sale in alto in classifica.