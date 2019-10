Sassari e Fortitudo Bologna al secondo posto. Pesaro e Pistoia a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica parla bolognese, alla Virtus risponde la Fortitudo. La squadra allenata da coach Martino batte Pistoia ed è seconda on classifica. Il Banco Sardegna Sassari chiude la serata con una netta vittoria a Cantù e raggiunge le altre a quota otto punti. Roma si illude ma vince l'Olimpia Milano,, Pesaro e Pistoia restano a quota zero. La squadra marchigiana è stata contestata dai propri tifosi, per il momento la panchina di Perego non sembra a rischio.Varese ferma la corsa di Brindisi che veniva da quattro vittorie in fila in campionato. Caja si conferma bestia nera di Vitucci, sconfitto anche lo scorso anno. Primo quarto subito efficace per Varese, 26-19, poi l'allungo fino al. Stone tira male da tre punti, Brown è affaticato, Brindisi non gira. Varese vola sul 77-59 al terzo riposo, raggiunge i 30 punti di vantaggio, poi scollina i 100 punti.e Peak 24 sono i protagonisti. Brindisi ha il solito contributo da Banks con 23 punti, ma con appena il 23 per cento da tre non si va lontano.Tutto facile per la Pallacanestro Reggiana che ottiene la quarta vittoria in campionato giocando in maniera semplice e sfruttando i tantissimi errori dei padroni di casa. Al decimo è già 20-24, poi l'allungo fino al. Pesaro si scuote e trova la parità, ma anzichè prendere in mano la partita si smarrisce di nuovo. Il terzo quarto si chiude 54-63. Barford regala il meno sette, ma la Grissin Bon non trema e allunga 65-83. Pesaro non segna più, finiscetra i fischi del suo pubblico. Upshaw e Vojvoda 20 punti, Johnson Odom 16. Per la Vuelle si salvano Chapman (14) e Mussini (13)Paladozza ancora imbattuto, sia in casa Virtus che in quella Fortitudo. La squadra di coach Martino vince una partità più difficile del previsto, Pistoia si prende gli applausi, ma resta a quota zero in classifica. Senza Leunen, ma con il rientrante Sims (alla fine determinante con 18 punti), la Fortitudo guida senza brillare fino al 24-17, poi gli ospiti reagiscono, pareggiano sul 26 e sorpassano sul 31-33. Al riposo lungo è 39 pari. Equilibrio, Mancinelli prova a dare la scossa, ma il tecnico a Cinciarini rimette i toscani ad un solo punto di distanza, 55-54. Petteway, il migliore dei suoi con 14 punti, sigla il 55-59, Bologna si sveglia, piazza un 12-2 di parziale per il 67-61. Stephens, Stipcevic e Aradori siglano i canestri della sofferta vittoria. Pompea seconda dietro la Virtus.Dopo il riposo in campionato e la sconfitta in Champions league, Sassari riprende il suo cammino fatto di vittorie. Al Pala Banco Desio è tutto facile per la Dinamo, già avanti 15-24 al decimo. Bilan trova il 25-34 al 14esimo e da questo momento i sardi non si fermano più. 28-40, poi 31-46. Spissu segna il 38-59, Pierre la tripla del 45-68 al 30esimo. Ultimo quarto senza patemi per Sassari avanti 49-72, poi 64-87. Finiscecon 20 punti di Bilan e 10/11 da due, Evans 16 punti e sette rimbalzi e altri tre in doppia cifra. Per Cantù ancora un'altra buona partita di Pecchia, 16 punti.