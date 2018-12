Milano passa a Sassari ma che sofferenza. Varese vince ancora

Ultimo aggiornamento: 21:12

Partita incredibile a Sassari dove la capolista Milano soffre da morire e riesce a spuntarla solo al supplementare. Vince ancora Varese che supera Torino e consolidail suo terzo posto.Tutto facile per la Leonessa Brescia che batte Cantù in caduta libera, ormai alla sesta sconfitta consecutiva. La squadra di Diana parte forte e chiude già avanti il primo quarto 25-14. Cantù ha pessime percentuali da tre punti (1/11). Al riposo lungo è 43-29. La “fuga” bresciana prosegue senza sosta, Hamilton e Beverly trovano canestri importanti, Zerini è efficace sotto canestro (10 rimbalzi). Finisce 81-63, Brescia risale in classifica, Cantù (che alla fine tirerà da tre 4/25 e prenderà una dozzina di rimbalzi in meno) resta nel gruppo delle ultime. In settimana la Leonessa cercherà l’impresa di passare il turno in Eurocup.Milano resta imbattuta in Italia, pur soffrendo una Sassari gladiatoria, Nedovic e Bamforth si sfidano nel finale di tempo e si va al supplementare. La decide per l’Olimpia una tripla di Micov e la freddezza ai liberi. A Sassari non bastano i 32 punti di Bamforth e i 17 di Cooley con 19 rimbalzi. L’equilibrio del primo quarto viene spezzato all’ultimo secondo da una tripla da metà campo di Kuzminskas per il 18-21 ospite. James inchioda una super schiacciata e dispensa assist al bacio per Brooks e Gudaitis, Milano prova la spallata: 34-45 al 18esimo. Sassari ha un sussulto e il riposo lungo si chiude 41-45. Cooley è già a 12 punti e 12 rimbalzi. Milano riparte con pazienza: James e il rientrante Nedovic ridanno il 49-57. Sassari fatica, Burns mette quattro punti in fila per il 52-63 al 26esimo. Il terzo quarto si chiude 63-68. La Dinamo produce una grande sforzo e torna avanti con la schiacciata di Cooley: 72-70 al 33esimo e il Pala Serradimigni è una bolgia. Sassari è ancora avanti 82-79 al 36esimo, ma Nedovic mette 9 punti in fila per l’82-89 al 38esimo. Bamforth mette due triple e Sassari a 17 secondi dalla fine è ancora 88-89, James segna due liberi, Bamforth trova la terza tripla e pareggia sul 91. Si va al supplementare dove l’equilibrio regna sovrano ed è una battaglia ai tiri liberi. Burns trova il 98-101, James il 99-102, Bamforth accorcia (101-102), Micov trova una tripla pazzesca, 101-105, e poi i liberi del 104-107. Smith riporta la Dinamo 106-107, Milano perde palla, Pierre ha la tripla della vittoria ma la sbaglia. Finisce106-107 una partita infinita.Varese conferma il suo terzo posto in classifica. Cain e Scrubb sono subito reattivi e la squadra di casa controlla il primo quarto, 22-14. Si segna poco nel secondo quarto. Natali e Scrubb regalano il 31-17. Le triple di Delfino riavvicinano la Fiat, 31-25, ma Varese resta avanti al riposo lungo 39-29. Avramovic e Scrubb hanno la mano calda, Varese vola sul 47-35 al 24esimo, poi 53-39 al 27esimo. Il terzo quarto si chiude 60-48. Torino mette sei punti in fila e torna sul 60-54 al 34esimo. Cain e Archie ridanno fiato all’attacco varesino, 69-57 al 36esimo. Torino non ne ha più, Varese vince 77.60 e vince la sua settima partita su dieci in campionato.Venezia torna alla vittoria dopo una settimana molto difficile. Decide l’ultimo quarto da 20-8 per la Reyer . Brindisi parte con Wojciechowski in quintetto al posto di Gaffney che in settimana è stato “pungolato” dal presidente Marino a dare di più. Non basta agli ospiti per fermare l’avvio di Venezia: 12-7, poi 17-10. Il primo quarto finisce 22-12. L’Umana arriva al massimo vantaggio, 24-12, poi Brindisi trova un parziale di 8-0 per il 24-20 al 15esimo. Chappell è ispirato e la Happy Casa trova la parità, 29-29, e poi il sorpasso, 29-31. Si va negli spogliatoi con Venezia avanti 32-31. Gli ospiti rientrano con attenzione in difesa e trovano il vantaggio, 35-40 al 24esimo. Bramos ritrova la parità, ma Brindisi chiude il terzo periodo avanti 50-51. Si segna poco da una parte e dall’altra, Venezia al 36esimo è avanti 58-53, Brindisi è quasi tutta nei canestri di Chappell (22 per lui). Daye mette i liberi del 62-56 al 38esimo. Brindisi non segna più, appena 8 punti in dieci minuti, Watt e Daye sigillano il 70-59 finale.Partita “allegra” alla Vitifrigo Arena di Pesaro con ben 218 punti segnati dalle due squadre. Vince la spumegginate Vanoli 106-122 con sette giocatori in doppia cifra e il 50 per cento da tre punti, 20/40. A Pesaro non basta il “trio delle “meraviglie” Mccree, Blackmon e Mockevicius, 84 punti in tre, per vincere. Partita indirizzata nel primo quarto quando Cremona vola 23-35. Pesaro non riesce più a rientrare e gli ospiti progressivamente allungano fino al 71-94 del terzo quarto. Demps e Crawford segnano da tutte le parti, Pesaro nel finale può solo ridurre lo svantaggio. Cremona diverte con il suo gioco spettacolare e conserva il terzo posto in classifica in coabitazione con l’altra sorpresa Varese.Punti importanti della Virtus Bologna in chiave qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacripanti domina fin dal primo quarto (16-28) e chiude 71-81 trascinata dal trio Punter-Aradori-Qvale, autori di 45 punti complessivi. La Virtus aumenta il vantaggio fino al 50-28 di metà gara. Di fatto la contesa finisce lì. Gli ospiti amministrano senza patemi, chiudono a +27 la terza frazione, poi alzano le mani troppo presto dal manubrio subendo la maxi-rimonta toscana (16-0 di parziale) fino al -11 stoppata dalla tripla di M’Baye. Pistoia resta ultima a sei punti, in compagnia di Trento, Reggio Emilia e Cantù, Bologna sale a quota dieci e raggiunge Brindisi contro la quale sabato prossimo si giocherà una partita importante.