Gallinari e Williams show: i Clippers trascinano Golden State a gara-6 Video

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serie che doveva essere più scontata si sta rivelando la più combattuta. Miracoli dei playoff Nba dove i campioni in carica di Golden State, primi a Ovest al termine della regular season, vengono trascinati a gara-6 dai Los Angeles Clippers di coach Rivers, ultima squadra a staccare il pass per la post season. Trascinati da un super Danilo Gallinari e da uno stratosferico Lou Williams, i Clippers espugnano la Oracle Arena per 129-121 e riaprono, dunque, il discorso qualificazione (ora 3-2 per i Warriors).In una gara-5 davvero emozionante, i losanegelini resistono a un Kevin Durant mostruoso (45 punti). Una gara tra l'altro partita in salita per gli ospiti che piazzano un quarto da oltre 40 punti. Ma Los Angeles non sbanda e grazie anche alla prova monstre dell'azzurro (26 punti e 7 rimbalzi) resta in partita. Poi sale in cattedra lo scatenato Durant che nella ripresa dà il meglio di sé fino a far esplodere l'Arena con la schiacciata del 116 pari. Non basta però perché dall'altra parte del parquet c'è un Williams in serata di grazia e che, con 9 punti in fila, riporta avanti i suoi: alla fine in referto parla di 33 punti e 10 assist. Ora la serie torna allo Staples Center, dove i Clippers proveranno a giocare un altro scherzo ai campioni Nba e forzare una insperata gara-7.Nell'altra gara della notte, Houston si impone 100-93 su Utah e stacca il pass per le semifinali di Conference, trascinata dal solito Harden (26) e dalla propria difesa. I Rockets attendono in semifinale proprio la vincente della sfida tra Warriors e Clippers.