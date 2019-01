Harden show: 57 punti per domare i Grizzlies. Gallinari e Belinelli ko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte nel segno del “Barba”. James Harden show al Toyota Center nella vittoria dei Rockets 112-94 su Memphis. Il fuoriclasse di Houston è autore di 57 punti, miglior score in stagione, e porta a 17 la serie di gare sopra i 30 punti. Per Harden è la 14esima volta in stagione oltre il tetto dei 40 punti, la terza sopra i 50.Grande show anche di Anthony Davis autore di 46 punti nella vittoria per 121-117 dei Pelicans sui Clippers di Danilo Gallinari che a sua volta ha messo il timbro su 25 punti. È andata male anche per l'altro azzurro Marco Belinelli, che però è stato tenuto a riposo: i San Antonio Spurs infatti hanno perso 108-93 dagli Hornets. Nelle altre gare della notte, vittorie di Brooklyn Nets su Boston 109-102; di Utah Jazz su Detroit per 100-94 e di Sacramento su Portland 115-107. In classifica, a est comandano i Raptors seguiti dai Bucks; a ovest è prima Denver seguita da Golden State.