Nba, Gallinari decide la sfida con gli Spurs. Cadono ancora i Clippers

Danilo Gallinari show nella notte italiana di Nba. Il Gallo ha deciso con un tripla a pochi secondi dal termine la sfida tra i suoi Hawks e i San Antonio Spurs, giocata sul parquet degli Speroni. E' finita 134-129 ed è stata forse la migliore partita della stagione per l'azzurro, che ha messo a referto una doppia-doppia da 16 punti e 12 rimbalzi in mezzora di gioco. Il successo è importante per Atlanta, ora settima, in chiave playoff; e suona invece come un campanello d'allarme per i texani che sono in ottava posizione, ultima utile per accedere alla fase finale del torneo.



Al vertice della Eastern Conference continua il duello a distanza fra Nets e Sixers, rispettivamente prima e seconda, entrambe vincitrici delle rispettive sfide di questo turno. Brooklyn, pur priva di alcuni dei suoi uomini migliori a partire da James Harden, ha battuto 111-89 gli Hornets nel giorno del debutto di LaMarcus Aldrige, mentre Philadelphia si è liberata per 114-94 dei Cavs. Ancora una serata negativa per i Clippers, sconfitti 101-94 dai Denver Nuggets ormai lanciatissimi nella Western e appaiati al quarto posto con i Lakers, proprio alle spalle dei Clippers. Nelle altre sfide, successo di Miami su Golden State per 116-109, di Orlando sui Pelicans per 115-110. Infine è andato ai Pistons il derby di bassa classifica con i Wizards, finito 120-91.

