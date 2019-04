Niente impresa a Istanbul, Milano saluta l'Eurolega con molti rimpianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincere o morire. Milano va vicina all'impresa ma alla Siner Erdem di Istanbul non c'è gloria. Finiscee l'Eurolega si ferma qui. La squadra di Pianigiani può recriminare di essere avanti di 13 punti dopo 24 minuti e poi subire un parziale da 26-7 negli ultimi sei minuti del terzo periodo. Inutili i tentativi nel finale, l'Efes vince con merito e consolida il quarto posto. Sei in doppia cifra, 10/20 da tre punti e 22 assist i numeri per i turchi. A Milano non bastano i 17 punti di James, i 16 di Nedovic e i 14 di Kuzminskas. Una stagione finita male, troppe le partite perse in stagione regolare senza essere riuscire a chiuderle e subire rimonte evitabili. Rispetto al passato, la AX ha dato segnali positivi, ma per arrivare ai play off in Europa, che ormai mancano dal 2014, servirà altro. Ora testa e cuore al campionato, ultimo obiettivo di una stagione fino adesso deficitaria.Inizio equilibrato, 10 pari al quinto. Milano tiene bene in difesa. Brooks schiaccia il 12-18 al settimo. I lunghi Olimpia si caricano di falli, Dunston, ex Varese, e Larkin trovano buoni canestri. L'Efes produce un parziale da 12-2 e chiude avantiil primo quarto. La AX reagisce, Kuzminskas segna una tripla con spazio per il 29-32 al 13esimo. Nedovic e Nunnaly mettono altri due tiri da tre per il 31-40. Milano vola al riposo lungocon un canestro da distanza siderale di James sulla sirena.Al rientro in campo Olimpia avanti fino al 48-61 con i liberi di Micov e la partita sembra ben avviata per gli ospiti. L'Efes si trasforma e in tre minuti recuperano e pareggiano sul 66 con un canestro in avvicnamento di Kruno Simon, grande ex di turno. I turchi ne hanno di più e chiudono il terzo periodo. Pleiss con i liberi e Moerman allungano 86-79, Nedovic si carica di falli, Larkin trova un incredibile gioco da quattro punti per il 90-84 al 36esimo. Micov regala il meno due, 90-88, ancora Larkin ricaccia indietro MIlano, 95-88. Lo stesso ex Boston e New York Knicks e Micic sono implacabili dalla lunetta. Finiscee Milano saluta l'Eurolega.