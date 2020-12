Preseason Nba, sconfitta per gli Hawks di Gallinari. Curry già in forma, male i Clippers

A quattro giorni dall'inizio ufficiale della regular season, continua il percorso di avvicinamento delle franchigie NBA alla nuova stagione. Ancora una sconfitta nella notte per gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, che perdono 128-106 contro i Memphis Grizzlies. Gara equilibrata fino a fine primo tempo (68-66), poi i padroni di casa nel secondo tempo scappano nel punteggio fino a chiudere con un +22 alla sirena. Gallinari chiude con 8 punti e 3 rimbalzi in 19' sul parquet. Brooks è il migliore di Memphis con 24 punti.

Vincono anche gli Houston Rockets di un James Harden che sta lentamente tornando in forma. Per il "Barba" 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel successo 128-106 contro i San Antonio Spurs. Il migliore per i texani è il nuovo lungo Christian Wood, che chiude con 27 punti e 10 rimbalzi. «Sembra Anthony Davis» ha detto di lui Eric Gordon.

Ok i Golden State Warriors, guidati da Steph Curry: il due volte Mvp mette a referto 29 punti in 29', di cui 16 solo nel terzo quarto. Per l'altro azzurro impegnato nella notte Nico Mannion solo quattro minuti in campo con 2 punti, un assist e un rimbalzo. Contro i Sacramento Kings alla fine finisce 105-113. Terza sconfitta su tre per i Clippers battuti di 20 punti in casa da Utah, Minnesota vince all’overtime con Dallas. Successi per Charlotte e Detroit.

Tutti i risultati della notte di preseason Nba:

Orlando Magic-Charlotte Hornets 115-123

Washington Wizards-Detroit Pistons 86-97

Houston Rockets-San Antonio Spurs 128-106

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks 128-106

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 127-129 (ot)

Sacramento Kings-Golden State Warriors 105-113

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 105-125

