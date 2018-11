Cantù, crisi dentro e fuori dal campo: nel posticipo passa Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiamata a sostegno di Cantù non produce l’effetto sperato. Pesaro passa al Pala Banco Desio 84-90 con un finale degno del migliore scrittore di gialli. Decide l’ultimo quarto da 15-25 e un incredibile partita di Mccree, 31 punti con 6/9 da tre punti, e Blackmon, 27 punti. Solido Mockevicius, 12 punti e 15 rimbalzi. Alla Red October non bastano Gainesa da 26 punti e Udanoh, 24 punti con 13 rimbalzi.Cantù è nervosa, Artis e Blackmon sono due spine nel fianco e Pesaro è avanti 4-12 al quinto, poi 11-18. Non c’è reazione della Red October e il primo quarto si chiude 17-26. Gli ospiti volano sul 18-32 con alte percentuali da tre, ma Cantù reagisce: parziale di 14-2 e meno due, 32-34. Mccree mette due triple per il 32-40. Gaines e Jefferson non ci stanno e Cantù torna sotto e chiude sotto 45-47 al riposo lungo. Pesaro rientra deconcentrata e la Red October, sospinta da un pubblico meraviglioso, produce un altro parziale importante, 15-4, e mette la freccia: 60-51 al 25esimo. Pesaro non si scompone e Mccree, con un’altra tripla, trova la parità sul 62 al 28esimo. Il terzo quarto finisce 72-65 con due schiacciate monumentali di Mitchell e Jefferson. Cantù perde sei palloni in meno di tre minuti, ma resta avanti: 79-74 al 34esimo.Ultimi tre minuti non adatti ai deboli di cuore. Pesaro rimette il naso avanti, 79-81, al 37esimo. Mccree mette la sua sesta tripla di serata per l’82-84, Udanoh pareggia sull’84, ancora Mccree con due liberi, 84-86, a 27 secondi dalla fine. Cantù sbaglia sotto canestro, Blackmon segna un solo libero, 84-87, Mccree e Blackmon mettono i liberi della vittoria 87-90. Pesaro alla seconda vittoria di fila aggancia il treno play off, Cantù in crisi, in campo e soprattutto fuori dove si attendono notizie importanti.Servono quasi due milioni di euro per portare a termine la stagione. La dirigenza, ora amministrata da Andrea Mauri, ha garantito agli atleti tesserati il pagamento di uno stipendio di Lega la prossima settimana, quello di ottobre è maturato il 10 novembre, come garanzia per non lasciare la squadra. Una prima entrata dovrebbe arrivare dal botteghino. Ipotizzando una cifra vicina ai 50 mila euro a partita, si potrebbe ottenere quasi 650 mila euro dalle tredici partite interne della Red October da oggi fino a fine campionato. Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un interessamento da parte di alcuni imprenditori locali, non smentita da Edgardo Arosio, assessore al comune di Cantù: “L’amore per il basket è da sempre molto forte. Si deve fare in modo che chi sta ragionando sull’eventualità di rilevare le quote possa farlo in totale tranquillità. Il resto del territorio intanto deve impegnarsi”, dice l’ex sindaco.E' il mancato pagamento della terza rata FIP da 74 mila euro il vero scoglio per la prosecuzione dell'attività della Pallacanestro Cantù. La data limite è il 27 novembre. Il ritardo superiore ai 14 giorni del saldo è l'unico che causa l'esclusione della prima squadra dal campionato. Qualsiasi altro inadempimento non è vincolante per l'attività della stagione in corso: l’eventuale mancato pagamento di stipendi e tasse in occasione delle verifiche Com.Te.C. del 16 dicembre verrà sanzionato con un punto di penalità per ogni ritardo per un massimo di 4 punti.I punti di penalità vengono attribuiti sulla classifica della stagione 2018-19 solo se conseguiti per le irregolarità entro il 28 febbraio, per quelle dopo l’1 marzo si andrà sulla stagione 2019-20. Cantù potrebbe intraprendere anche un’altra strada, ovvero liberarsi dei contratti stranieri più pesanti per ridurre i costi di gestione mensile. Rispetto ai vincoli vigenti fino alla passata stagione, che obbligavano i club con la formula 6+6 a mantenere sempre 6 stranieri sotto contratto, ora l’unico obbligo è relativo a depositare 12 contratti di cui un minimo di 6 italiani. In questo modo si possono risparmiare risorse cedendo stranieri costosi e tesserando giovani al minimo salariale. Servono idee e capitali freschi e anche con una certa rapidità. Per il futuro e per la costruzione del nuovo Pianella si vedrà.