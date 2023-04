Basket, Serie A: l'orgoglio di Varese sul campo. Sassari e Venezia vanno ai play off

L’orgoglio di Varese e della sua gente a Masnago. Batte Brindisi e dopo la vittoria di tre giorni fa a Trieste fa capire che, almeno sul campo, non ha intenzione di mollare. Fuori dal rettangolo di gioco, si attende l’appello per la restituzione o meno dei 16 punti di penalizzazione inflitti dalla Procura federale per frode e illecito sportivo. La società non farà ricorso di urgenza, la decisione del riesame potrebbe avvenire entro il 13 maggio, ultimo giorno utile prima dell’inizio dei play off. Intanto, la squadra di Brase piazza un parziale da 32-10 nel terzo quarto e stende Brindisi, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. La coppia Johnson & Brown, rispettivamente 28 e 24 punti, guida i lombardi. In testa vincono tutte. La Virtus Bologna resiste al ritorno di Scafati che ha la tripla della vittoria ma il ferro dice di no. Più facile Milano, a cui bastano un paio di strappi per battere Napoli, sempre più inguaiata in fondo alla classifica anche in virtù della vittoria esterna di Verona sul campo di Trento. Anche qui, come a Scafati l’ultima azione dei padroni di casa viene stoppata dalla difesa avversaria. Tortona regola Reggio Emilia con una prova di squadra: quattro in doppia cifra e quasi il 70 per cento da due punti.

Sassari torna al successo e lo fa dando 103 punti a Trieste, quinta volta in campionato sopra i cento punti per i sardi e play off aritmeticamente raggiunti con tre giornate di anticipo. E’ una giornata particolare da una parte e dall’altra. In casa bianco blu, Giacomo “Jack” Devecchi taglia lo straordinario traguardo delle 800 presenze in maglia Dinamo. Arrivato nel 2006 non ha più lasciato la maglia sassarese. A Trieste, invece, annunciata la positività di Corey Davis, uno dei suoi giocatori cardine, alla cocaina metabolita. Il giocatore è stato sospeso in via cautelare in attesa delle contro analisi. Vince anche Venezia, al sesto successo in fila, in casa di una Brescia troppo a corrente alternata. Per i lagunari, Spissu 19 punti, Willis e Tessitori 18 a testa. Treviso batte Pesaro e "vede" la salvezza sempre più vicina.

Tra tre giorni ancora tutti in campo. Bologna contro Sassari e Brindisi contro Trento sono le due partite principali, Milano sulla carta non dovrebbe avere problemi contro Treviso. Venezia ospita Varese. Napoli contro Tortona è un classico testa coda da cui aspettarsi di tutto. Verona contro Scafati è fondamentale per la salvezza così come Reggio Emilia Brescia, almeno su sponda emiliana. Mancano 120 minuti dalla fine della stagione regolare, tre giornate, il campionato sta per emettere i suoi primi verdetti. In attesa che il “caso Varese” trovi una rapida soluzione.

I risultati della 27esima giornata:

Aquila Trento - Scaligera Verona 69-70

Olimpia Milano - Napoli Basket 88-76

Germani Brescia - Reyer Venezia 74-79

Givova Scafati - Virtus Bologna 81-83

Treviso Basket - VL Pesaro 96-82

Dinamo Sassari - Pallacanestro Trieste 103-80

Basket Tortona - Pallacanestro Reggiana 74-68

Pallacanestro Varese - New Basket Brindisi 93-86

La classifica:

1. Segafredo Virtus Bologna 42 punti

2. EA7 Olimpia Milano 40

3. Bertram Yachts Dertona 36

4. Banco Di Sardegna Dinamo Sassari 32

5. Umana Reyer Venezia 30

6. Happy Casa Brindisi 28

7. Dolomiti Energia Trento 26

8. Carpegna Prosciutto VL Pesaro 24

9. Germani Brescia 24

10. Nutribullett Treviso 22

11. Una Hotels Reggio Emilia 20

12. Pallacanestro Trieste 20

13. Givova Scafati 20

14. Tezenis Verona 18

15. Ge.Vi. Napoli 18

16. Openjobmatis Varese 16 (penalizzata di 16 punti)