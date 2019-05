Play off, Milano rialza la testa. Contro Avellino si va a gara 5

Ultimo aggiornamento: 22:43

Con le spalle al muro, la AX Milano trova la forza di vincere gara 4 e rimettere la serie in parità. Al Pala Del Mauro finiscee si torna al Forum per la partita che vale la qualificazione. Decide il primo quarto da 15-26 che indirizza la partita. Avellino prova più volte a rientrare ma le manca quella intensità che le ha permesso di vincere 48 ore fa, anche a causa delle pesanti assenze. Milano tira 11/22 da tre, Nunnaly scrive 28 punti, Jerrels e Kuzminskas (anche 11 rimbalzi) con 15 a testa. La Scandone tira con meno del 40 per cento dal campo. Harper è l'ultimo ad arrendersi, 29 punti con 11/18 dal campo. Sykes 15 punti, ma appena 5/16 al tiro.Avellino è senza N'Diaye, Young e Caleb Green, recupera Costello dopo sei mesi. Milano ancora senza James, c'è Nedovic nonostante le non perfette condizioni fisiche. L'Olimpia parte forte: 0-11, poi 2-14 al quarto. Nichols mette due triple per il 10-18. Al decimo è, MIlano tira con il 60 per cento dal campo. Tarczewski è ispirato per gli ospiti, 10 punti e 5 rimbalzi, e la AX resta avanti 19-30 al 13esimo. Avellino sbaglia l'impossibile in attacco, Nunnaly, ex di turno un pò fischiato, e Kuzminskas segnano con continuità: al 17 è 25-42. La Scandone recupera qualcosa e all'intervallo èAl rientro in campo, Nunnaly è infuocato da tre, Cinciarini lo imita e Milano vola sul 37-54 al 25esimo. La Scandone resta agganciata più con la grinta che con la tecnica. La difesa forte e le triple di Filloy riportano i padroni di casa sul 49-54. Il Pala Del Mauro è una bolgia. Nunnaly in questo clima si esalta e mette sei punti in fila per il 51-62. All'ultimo riposo i campioni d'Italia in carica conduconoe Avellino è ancora in partita. Jerrels sale in cattedra, segna da ogni parte e l'Olimpia torna avanti 60-75 al 35esimo. La Sidigas arriva fino al meno 6 nell'ultimo minuto , ma è l'ultimo sussulto. Vince Milanoe domenica si torna al Forum per gara cinque.