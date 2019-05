Play off, Sassari sbanca il Forum. Milano è irriconoscibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le semifinali scudetto cominciano con una grande sorpresa: Sassari espugna il Forume si porta in vantaggio nella serie. Una vittoria di grande carattere in difesa e precisione in attacco. Per gli ospiti il 65 per cento da due punti, Gentile con 26 punti e Thomas 25 con 11 rimbalzi. Anche la doppia doppia di Pierre, 12 punti e 11 rimbalzi. Milano, svagata e senza grinta, tira con il 43 per cento sia da due (troppo poco) che da tre. Non bastano i 16 punti di Micov e i 12 del rientrante James per arginare la squadra di Pozzecco, giunta al ventesimo risultato utile consecutivo.Milano recupera Mike James e lascia Jerrels fuori dalle rotazioni. L'Olimpia parte bene, 10-5, poi 15-10, ma la Dinamo resta agganciata e ad inizio secondo periodo piazza un parziale da 0-13 che la manda avanti 18-29, poi 27-37 al 16esimo. La AX si aggrappa alle triple di Nunnaly e James e riduceal 20esimo, poi 42-43 con la schiacciata di Tarczewski. Il pareggio sul 44 arriva al 23esimo con un'altra schiacciata, questa volta di Brooks.Tarczewski e Thomas si sfidano con grandi giocate in attacco, Micov trova la tripla del 60-57, Gentile quella del 60 pari al 30esimo. Sassari difende molto bene, costringendo Milano a forzare sia da due che da tre punti. Thomas è ispirato, quattro punti in fila mandano la Dinamo avanti 70-79 al 36esimo. Milano deve accellerare, ma le idee sono confuse. Gentile fa volare Sassari 76-85 al 38esimo, finiscee gli ospiti esultano.Domani, intanto, comincia la seconda semifinale tra Vanoli Cremona e Umana Venezia, seconda e terza in stagione regolare. Venezia non vince in trasferta dal 17 marzo, Bramos acon la Reyer e sarebbe il primo giocatore a raggiungerle. Nei nove precedenti tra i due allenatori, Sacchetti ha vinto una sola gara contro De Raffaele, è successo nella partita di ritorno in questa stagione. Ora sarà tutta un'altra storia.