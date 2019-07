Petrucci: «Questa Italia può centrare le Olimpiadi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avventura della nazionale azzurra verso i mondiali in CIna è ufficialmente cominciata con il media day negli studi di Sky Sport a Milano. Un abbraccio ai giocatori e allo staff tecnico prima della partenza per il ritiro di Pinzolo. Sorrisi, clima sereno e speranze da parte di tutti. «Siamo consapevoli di avere una bellissima squadra, la speranza è fare bene e arrivare lontano,. Ci sono nazioni sulla carta più forti della nostra, però vince sempre la squadra che merita di più. A Mosca battemmo la Russia davanti 40 mila persone, battemmo la Lituania ai Mondiali che era quotata 9-2 e facemmo quella partita memorabile. I presupposti ci sono». Lo dice, presidente della Federazione italiana pallacanestro a margine dell'evento«Certamente, è una buona nazionale. Poi abbiamo coach Sacchetti che nel cuor mi sta e che è riuscito a creare la giusta amalgama per fare combaciare tutti questi giocatori e questi ruoli. Lui avrà la difficoltà di scegliere i dodici, ma ci aspettiamo scelte logiche e funzionali al torneo che andremo ad affrontare»«Il post che ha scritto era abbastanza evidente a chi era rivolto, ma nel diritto romano esiste ile io ho ho adottato questo principio. Lo aspetto venerdì e voglio parlare con chiarezza come ho sempre fatto. Abbiamo un buon rapporto, non dico di amicizia perchè abbiamo età diverse, ma c'è rispetto. Tra l'altro, ha fatto una richiesta e gliel'abbiamo concessa, quindi non ho capito perchè abbia scritto quelle cose»«Manca qualcosa di importante. Io ero a quei tempi presidente del Coni e mi vanto sempre di aver fatto sempre il doppio di quello che hanno fatto i miei precedecessori e non mi potevo ricandidare ai tempi. Oggi c'è una legge dello stato e io la rispetto fino in fondo. Petrucci è contro? Non sono contro, io sono realista, conosco Rocco Sabelli e lo apprezzo.. Questa è la mia posizione e lo dirò in ogni sede, ho un ottimo rapporto di amicizia e affetto con il presidente Malagò, ma che passi come traditorie assolutamente non lo accetto. Tradisce chi non rispetta le leggi e non chi non le rispetta».«Da noi nessuno tende a indicare il proprio successore, io l'ho fatto e sfido chiunque a non votarlo. Ora fa il giocatore, ma dopo ha tutti i requisiti per diventare il numero uno del basket italiano. Ogni giorno che sto con lui scopro cose belle e nuove che rafforzano la mia idea»«Invece è bella perchè dimostra e conferma quello che abbiamo deciso, ovvero dimunuire e tenere le squadre che possono offrire le garanzie adeguate, Come nel calcio, si va verso la riduzione delle squadre che è un bene anche per la divisione di tutte le entrate. Per ora si parte a diciassette, una squadra riposerà a turno, poi vedremo che succederà. Non conviene ripescare qualcuno perché tornare a 18 abbiamo visto essere impossibile. Tutti lo hanno accettato e siamo d'accordo con la Lega».