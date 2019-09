Campionato, l'inizio è col botto. La Fortitudo Bologna passa a Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte il campionato con la vittoria esterna della Pompea Bologna sul campo di Pesaro. Alla Vitifrigo Arena finisce. Decide il terzo periodo in cui la Fortitudo mette la freccia e non si ferma più. Daniel segna 17 punti, Leunen fa 10 + 10 rimbalzi, Aradori 11. A Pesaro, senza Pusica e ancora molto indietro di condizione, non bastano i 22 punti di Barford, con appena 7/18 dal campo, e un buon Totè da 12 punti e 8 rimbalzi. Pesaro paga le basse percentuali da due e appena nove assist contro 15. Domani e giovedì il resto delle partite della prima giornata.Quasi mille tifosi accompagnano il ritorno della Fortitudo in Serie A. E la squadra allenata da coach Martino ripaga subito con un ottimo avvio: 8-13 al quarto. Barford pareggia per Pesaro, ma Leunen allunga a fine primo periodo. Bologna è più reattiva, Mancinelli e Daniele Cinciarini allungano fino al 28-36 al 14esimo. La squadra di casa trova una reazione di orgoglio e chiude avantial riposo lungo.Al rientro in campo, Bologna riparte in quarta. Daniel e Leunen sono una costante spina nel fianco della difesa pesarese. Il vantaggio esterno si dilata: 44-56 al 25esimo. I padroni di casa sono sulle gambe, Mancinelli sigla il 46-66. Zanotti accorciaper la fine del terzo periodo. Il giovane Dellosto, classe 2000 di scuola Reggio Emilia, entra in partita e con sette punti in fila rilancia Bologna sul 50-72. La partita sembra finita, la Vuelle ha un sussulto di orgoglio: 65-77 al 37esimo. Non c'è più tempo per recuperare, vince Bolognacon pieno merito.