Eurolega: Milano prima controlla, poi rischia. Zalgiris battuto in volata 85-81

In controllo per 33 minuti, rischia di farsi superare, poi Milano la vince con esperienza. Al Forum finisce. L'Olimpia di questi tempi è questa, con tanti alti e bassi, ma stasera contava solo vincere per evitare di rimanere a zero punti in classifica in Europa. E vittoria è stata. Rodriguez, 17 punti e 6 assist, guida i milanesi con grande intelligenza, Brooks 14, Scola 11 punti. Per i lituani molto bene Walkup, 19 punti con 7/9 da due, e Grigonis con 13.Ancora senza Gudaitis e Mack, Milano recupera Micov. In quintetto ci vanno Rodriguez, Roll, Brooks, Scola e Tarczewski. L'avvio dei milanesi è di quelli che lascia il segno: 10-2 al quarto. Messina ruota molti uomini, Brooks infila il 15-4, il primo periodo si chiude. Lo Zalgiris prova a rientrare con un parziale di 0-7, ma Rodriguez inventa assist e canestri: al 15esimo è 37-26. Scola imprime il suo sigillo sulla partita e al riposo la Ax è avanti. Si riprende da dove si era lasciato, ovvero con "Chacho" Rodriguez a inventare, Biligha fissa il 53-41, ma i lituani si riavvicinano a fine tempino,. Milano difende con intensità, in attacco Rodriguez e Scola incantano e deliziano: 73-63 al 33esimo. Walkup tiene in piedi da solo lo Zalgiris, 75-70 al 36esimo. Biligha segna l'81-74 e sembra finita, ma Grigonis, con sette punti in fila, ricuce fino all'83-81 a 14 secondi dalla fine. Rodriguez mette i liberi della sicurezza, l'Olimpia vince 85-81 e si prende i primi due punti in Europa.Nelle altre partite, vincono con facilità Olimpiacos e Barcellona, l'Efes batte in volata l'Alba Berlino, 106-105, con 26 punti di Larkin (5/9 da tre) e 23 di Micic. Ieri vittorie all'ultimo secondo per il Real Madrid,(decide una tripla del 36enne Carroll a 2 secondi e 4 decimi dalla fine) e per il Villeurbanne, 79-78 al Panathinaikos, che è la seconda vittoria in altrettante partite per la matricola francese all'esordio in Eurolega. Male in vece il Fenerbahce, sconfitto a Belgrado e ancora a zero punti in classifica dopo due turni.