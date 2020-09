Nba, i Lakers superano Denver con Davis show

I Los Angeles Lakers hanno battuto i Denver Nuggets nella prima partita della serie di finale della Western Conference in Nba, con il punteggio di 126-114. La gara è stata sostanzialmente equilibrata per la prima parte, poi la formazione californiana ha preso decisamente il largo, è arrivata a porre fra sè e la rivale ben 27 punti di distacco, e quindi ha messo il sigillo sulla partita. Pesano sul passivo dei Nuggets anche i molti falli, con conseguenti tiri liberi concessi ai Lakers. Fra i californiani, grande serata di Anthony Davis, autore di una importante doppia doppia (37 punti e 10 rimbalzi) con cui ha guidato i suoi alla vittoria. Doppia doppia anche per Lebron James, ma con meno punti (15 e 12 assist), il fuoriclasse dei gialloviola però è stato in campo appena mezz'ora. Denver stanotte non ha avuto la lucidità mostrata nelle passate partite dei playoff, e anche il tentativo di rimonta è apparso piuttosto blando. Per il team del Colorado, 21 punti a testa per Nikola Jokic e Jamal Murray, mentre Michael Porter jr ha firmato una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi.

