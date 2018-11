Nba, Westbrook protagonista: ai Clippeers non basta Gallinari

Russell Westbrook è il protagonista delle gare Nba disputate nella notte. Nella sfida tra i suoi Oklahoma City Thunder e i Charlotte Hornets, OKC si impongono in trasferta grazie a un buon apporto proprio di The Brodie, con una doppia doppia da 29 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Mentre i Los Angeles Clippers vanno a sbattere contro Joel Embiid ed escono sconfitti dalla trasferta di Philadelphia per 122-113. Il centro camerunense segna 41 punti con 13 rimbalzi, mentre al quintetto di Doc Rivers non bastano un Lou Williams da 26 punti e un Danilo Gallinari autore di un'ottima prestazione con 25 punti, 8 rimbalzi e un assist in 35 minuti. Arriva invece la settima sconfitta in otto gare per i Cavaliers del dopo-Lebron. © RIPRODUZIONE RISERVATA