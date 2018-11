Nba, Warriors vincono ancora e salgono al 2° posto

Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors, alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte Nba i campioni in carica hanno sconfitto gli Orlando Magic per 116-110, trascinati da uno strepitoso Durant autore di 49 punti. Ma il re dei marcatori di questo turno è stato Harden, che ha firmato ben 54 punti dei Rockets nella partita però persa contro i Wizards per 135-131 ai supplementari. Inatteso ko per i Milwaukee Bucks, secondo in classifica a est, battuti in trasferta dagli Hornets per 110-107, e alla sesta sconfitta stagionale. Vittoriosi invece i San Antonio Spurs di Marco Belinelli che hanno battuto di misura 108-107 i Chicago Bulls. Nelle altre partite della notte, largo successo di Boston su New Orleans per 124-107 e di Indiana su Utah per 121-88. In classifica, a est comandano i Raptors seguiti dai Bucks, a ovest i Clippers di Gallinari, seguiti dai Warriors.

