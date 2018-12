Nba, Utah sorprende i Warriors. Belinelli 18 punti con gli Spurs

Stephen Curry (32 punti) e Kevin Durant (30) ispirati, ma per una volta non è servito a vincere. È successo a Salt Lake City dove gli Utah Jazz, penultimi nella Western Conference, hanno battuto 108-103 i Warriors campioni in carica, impedendo loro di superare Denver al comando della stessa 'divisionè. In vantaggio fin dal primo quarto, i Jazz si sono imposti grazie alle belle prestazioni di Jae Crowder e Rudy Gobert, entrambi in doppia doppia, e ai 20 punti di Joe Ingles. Quarta vittoria consecutiva per i Phoenix Suns, dopo la pessima partenza stagionale, che hanno battuto i Boston Celtics per 111-103 infliggendo ai biancoverdi il secondo stop consecutivo dopo una striscia vincente di otto gare. Inutili i 29 punti di Irving e i 18 di Tatum. Curioso il caso dei Brooklyn Nets, che da quando si sono gemellati con la Juventus, con tanto di scambio di maglie, non hanno fatto altro che vincere: con il 96-93 a spese dei Chicago Bulls sono arrivati a sette successi consecutivi. Bene anche i San Antonio Spurs, che sono andati a vincere 129-90 ad Orlando contro i Magic. Fra i migliori Marco Belinelli, che ha segnato 18 punti e servito tre assist. Tripla doppia per Russell Westbrook con 19 punti, 17 assist e 11 rimbalzi e vittoria per i Thunder per 132-113 a Sacramento contro i Kings. Notevole anche il contributo di Paul George, con 43 punti.

