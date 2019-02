Nba, torna LeBron James e i Lakers vincono il derby con i Clippers

Il ritorno in campo di LeBron James dopo 17 partite dà una spinta in più ai Lakers che vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers di Danilo Gallinari (28-24 in stagione) 123-120 all'extra time. 'King' LeBron è autore di una prova ad alti livelli e chiude la gara in doppia doppia mettendo a referto 24 punti e 14 rimbalzi per il successo numero 27 in stagione. Con l'azzurro ancora ai box per infortunio, la sfida dello Staples Center vede i Lakers partire subito bene, 32-26, all'intervallo lungo LeBron James e compagni sono avanti 54-53. Nel terzo parziale i Lakers riprendono quota, 87-75, ma nel finale si fanno rimontare, a 35« dalla sirena è Tobias Harris a firmare la tripla che vale l'overtime. Ci pensa LeBron James a portare subito avanti i suoi all'extratime, i Lakers prendono un piccolo margine che riescono a portare in porto, a nulla serve il canestro a 2»5 dalla sirena di Patrick Beverley. Il migliore dei Lakers dietro 'King' LeBron e Lance Stephenson, 20 punti. Per i Clippers 24 punti di Lou Williams, 17 di Patrick Beverley.

