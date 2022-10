Nba, la prima volta di Simone Fontecchio con gli Utah Jazz: canestri dolceamari aspettando la vittoria

Finalmente è arrivato il suo momento. L'Italia della palla a spicchi, dopo lo splendido europeo, attendeva impazientemente di rivederlo sul parquet. Simone Fontecchio non ha deluso: nella prima vera uscita stagionale con gli Utah Jazz ha lasciato la propria firma sul referto di gara. Nella sconfitta contro gli Houston Rockets (114-108) in 16 minuti ha totalizzato 13 punti (5-9 dal campo), di cui 3 triple di pregevole fattura, e 3 rimbalzi. Coach Will Hardy gli ha concesso spazio nel quarto periodo e lui si è fatto trovare pronto nella metà campo attaccando il ferro e rendendosi pericoloso dall'arco. Fontecchio ha mantenuto la giusta intensità anche in difesa.

Il suo viaggio è appena iniziato e ne è consapevole: «Devo riuscire a non distogliere l’attenzione dal campo: ci sono tanti aspetti del mio gioco su cui devo ancora lavorare. Ho giocato 15 minuti ad esempio e commesso 4 falli: questa è una delle cose da non fare. Ma non posso nascondere la mia felicità per aver dato una mano alla squadra». Nonostante la prima sconfitta stagionale, Hardy è rimasto soddisfatto della prova dell'ala piccola pescarese: «Simone è stato fantastico. Ci ha dato una spinta per provare a recuperare. É davvero un ottimo tiratore e sa come si sta su un campo da basket. Ha battuto bene i Close-out su di lui e preso alcune ottime decisioni in attacco: sono davvero felice per lui».