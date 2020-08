L'Nba si ferma: incombe il caso Justin Blake, Milwaukee Bucks verso il boicottaggio di gara 5

La Nba verso lo stop per il caso Justin Blake. Il ferimento del cittadino afroamericano in Wisconsin, da parte di agenti di polizia, ha provocato una nuova ondata di proteste che ha raggiunto la 'bollà di Orlando, dove la Nba sta disputando i playoff. I Milwaukee Bucks per protesta non sono scesi in campo per il riscaldamento in vista di gara 5 del primo turno della Eastern Conference. Gli Orlando Magic, quindi, hanno abbandonato il parquet. Ultimo aggiornamento: 22:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA