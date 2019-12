Nba, senza Gallinari stop alla striscia di 4 successi di fila: Oklahoma ko in casa contro Memphis

Il forfait di Danilo Gallinari, out per problemi alla caviglia sinistra,, incide sul rendimento degli Oklahoma City Thunder. Che perdono in casa, 97-110, contro i Memphis Grizzlies, interrompendo la striscia di quattro successi consecutivi. A Oklahoma non basta un Chirs Paul in doppia cifra, con 23 punti e 11 assist. Perdono, per 102- 98, anche i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, nella sfida tutta texana contro i Dallas Mavericks del rientrante Luka Doncic, autore dell'ennesima prestazione maiuscola (e ha solo 20 anni...), con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, Curioso ol fatto che per Dallas cinque uomini sono andati in doppia cifra. Male, tra gli Spurs, Marco Belinelli, a poche ore di distanza dall'annuncio sui social della proposta di matrimonio fatta a Natale: solo 2 punti a referto, con 1/5 dal campo e 4 errori dalla lunga distanza. Tutto esaurito a New York per il derby della Grande Mela fra Knicks e Brooklyn Nets, il terzo della stagione e il primo in cui si siano imposti i Knicks. A condannare Brooklyn alla sconfitta la scarsa precisione al tiro, con 21/78 (26,9%, record negativo) dal campo. In evidenza fra i vincitori Julius Randle, con 33 punti e 8 rimbalzi. risultati delle partite Nba -regular season- giocate nella notte Usa. Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 102-98; Brooklyn Nets-New York Knicks 82-94; Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 97-110; Detroit Pistons-Washington Wizards 132-102; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 104-105 2ot; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 121-115.

© RIPRODUZIONE RISERVATA