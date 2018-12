Nba, sconfitte inattese per Golden State e Lakers

Notte delle sorprese in Nba. I Golden State Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western sono stati battuti in casa dai Portland Trail Blazers per 110-109 al supplementare. Altro inatteso ko quello dei Los Angeles Lakers, però privi di Lebron James, caduti per mano dei Sacramento Kings per 117-116 con un tiro da tre punti messo a segno da Bogdanovic al suono della sirena, che vale rimonta e vittoria. Nelle altre tre sfide di questo turno, i Rockets hanno vinto alla grande contro i Celtics, grazie anche a una super prestazione di James Harden andato a segno con ben 45 punti. Per Houston è la terza vittoria di fila dopo un periodo così così, per Boston invece è un campanello d'allarme perchè nelle ultime dieci partite è la quarta sconfitta. Infine vittoria dei Bucks in casa contro New York per 112-96 e successo esterno di Philadelphia su Utah per 114-97. In classifica, a est è sempre Toronto in vetta, seguita dai Bucks; a ovest comanda Denver seguita dai Warriors.

