Nba, i Thunder di Gallinari battono gli Spurs di Belinelli

Gli Oklahoma City sbancano San Antonio nel derby italiano grazie ai 13 punti di Danilo Gallinari, anche se Marco Belinelli resta in panchina, con coach Popovich che così ha di fatto svuotato di contenuti la sfida. I Thunder di Gallinari si impongono 109-103 sul parquet degli Spurs in una notte che non ha visto il «Gallo»che oltre ai 13 punti ha messo a referto anche 5 rimbalzi e 2 assist. Ha brillato invece la stella Shai Gilgeous-Alexander con i suoi 25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Dall'altra parte, fuori Belinelli, arrivano in doppia cifra solo tre giocatori: 30 punti DeRozan, doppia doppia per Aldridge con 22 punti e 11 rimbalzi, dalla panchina sono 16 quelli di Walker. Nelle altre sfide la difesa di Miami batte quella di Toronto, con Denver che si gode il talento di Porter Jr, mentre i Mavericks battono in casa Brooklyn, con Luka Doncic che mette a referto 31 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.

