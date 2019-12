Nba, Philadelphia vince a Boston trascinata da Embiid

Joel Embiid, classe 1994, è l'assoluto protagonista della vittoria dei Philadelphia 76ers sul campo dei Boston Celtics per 115-109: il n.21 camerunense, nella notte Nba, risulta decisivo con 38 punti e 13 rimbalzi. Il successo ospite serve per definire le gerarchie in vetta alla Eastern Conference. Brusco stop dei San Antonio Spurs in casa contro i Cleveland Cavaliers, che si impongono 117-109. I padroni di casa sono apparsi stanchi e uno dei pochi a salvarsi è stato Marco Belinelli, in campo per complessivi 20', durante i quali ha garantito ai suoi 9 punti (4/5 al tiro e una tripla a bersaglio a 2' dalla fine dei regolamentari). La prestazione dell'azzurro non è bastata, tuttavia, ai texani per evitare la 15/a sconfitta in 24 partite. Frena anche Detroit, al cospetto dei Dallas Mavericks, che vincono 122-111 nella prima sfida stagionale disputata a Città del Messico, dove Luka Doncic ha lasciato il segno; Andre Dummond, invece, non è riusicto ad andare oltre 23 punti. Vittoria più difficile di quanto non dica il punteggio di Denver su Portland (114-99): per i padroni di casa in 6 sono andati in doppia cifra e per Nikola Jokic 20 punti.

