Nba, LeBron travolgente: volano i Lakers. Orlando ko

Los Angeles continua a macinare avversari e a mietere successi, anche senza brillare: da 33 anni la squadra californiana non era protagonista di una partenza così lanciata. Nella notte italiana dell'Nba, i Lakers hanno vinto 96-87 sul campo degli Orlando Magic grazie al consueto apporto di LeBron James. E' stato lui ha mettere lo zampino nel 10-0 di parziale a favore dei gialloviola. James Harden fa gli straordinari contro Cleveland, con 20 dei suoi 55 punti nell'ultimo quarto, e guida Houston al successo 116-110 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Terza affermazione di fila per i Los Angeles Clippers che, questa volta, s'impongono in Canada sul campo dei Toronto Raptors 112-92. Vince anche Milwaukee in casa contro i New Orleans Pelicans (127-112). Nicolò Melli è rimasto in campo per 7' senza lasciare traccia, sbagliando le tre conclusioni da tre. Sacramento supera di misura (94-93) gli Oklahoma City Thunder. L'eroe di giornata è Bogdan Bogdanovic, autore di 17 punti. Indiana piega Boston 122-117 e Charlotte va a vincere 113-108 a Brooklyn. Utah Jazz supera in trasferta 127-116 i Minnesota Timberwolves, mentre i Chicago Bulls travolgono 136-102 Atlanta e Memphis conquista il secondo successo di fila, questa volta facendo la voce grossa a Phoenix (115-108). Infine, Golden State cede di misura in casa contro New York (122-124).

