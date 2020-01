Nba, a ovest prosegue il dominio dei Lakers

In Nba è sempre d'attualità il dominio dei Los Angeles ad Ovest. Ieri notte il team californiano ha battuto per 123-113 i New Orleans Pelicans. Protagonista del match è stato il grande ex Anthony Davis, andato in doppia doppia con 46 punti e 13 rimbalzi, con il 71,4% dal campo e il 60% dalla linea dei tre punti. «Ma il merito è dei miei compagni - ha detto Davis dopo la partita -, perché mi hanno messo nelle condizioni migliori per esprimermi». Doppia doppia anche per LeBron James, con 17 punti e 15 assist. Bene anche gli Houston Rockets, vincitori per 118-108 sui Philadelphia 76ers, alla quarta sconfitta consecutiva. Prima tripla doppia della stagione per il 'Barbà, James Harden, con 44 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. A fine partita esplode l'ira della stella dei Sixers, Ben Simmons, anche lui in tripla doppia con 29 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, che comunque non hanno evitato la sconfitta : «questa è una situazione di mer..., non siamo più una squadra». Infine il derby della Florida, in cui gli Orlando Magic hanno superato i Miami Heat per 105-85.

