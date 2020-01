Nba, Oklahoma travolgente, 19 punti per Gallinari

I Milwaukee Bucks non si fermano e, nella notte dell'Nba, piegano i San Antonio Spurs per 127-118: è il quinto successo di fila, ma anche la 61/a partita consecutiva in doppia cifra per i padroni di casa. Marco Belinelli regala 7 punti in 19', dopo essere partito dalla panchina, con 3 canestri, altrettanti rimbalzi e assist, una tripla. Negli Spurs pesano, ma non sono determinanti, i 26 punti di DeMar DeRozan. Dallas si arrende in casa (123 120) a Charlotte, al termine di una sfida ricca di colpi di scena, e Cleveland fa lo stesso - sempre in casa - contro gli Oklahoma City Thunder 121-106). Danilo Gallinari, autore di 19 punti, fornisce un contributo notevole: tutti i canestri più pesanti dall'arco portano la sua firma. Per l'azzurro anche 5 rimbalzi e 3 assist. Washington Wizards-Denver finisce 128-114, con il massimo in carriera da 32 punti per Ish Smith, mentre Atlanta piega 116-111 Indiana. Niente da fare per i Chicago Bulls, battuti in casa dai Boston Celtics 111-104. Perde in casa anche Brooklin, 121-102, contro i Toronto Raptors; ko casalingo pure per Orlando, che cede agli Utah Jazz 109-96. Infine, Golden State Warriors-Detroit 104-111 (i Pistons ritrovano la vittoria dopo 3 sconfitte), Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 115-117 e Los Angeles Clippers-Memphis 114-140.

