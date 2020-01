Nba, Belinelli trascina gli Spurs al successo contro Miami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il buon momento diancora protagonista nella vittoria 107-102 dei suoisui. L'azzurro mette a segno 12 punti pesanti, 8 nell'ultimo quarto compresi i 5 punti finali che garantiscono alla franchigia di San Antonio la 18esima vittoria stagionale che consente alla squadra didi restare agganciata alla corsa playoff della Western Conference.Parte bene Miami avanti 31-28 dopo il primo parziale, all'intervallo lungo sono gli Spurs a comandare, 60-54. Nel terzo parziale Miami (29-13 in stagione e seconda forza a Est) si porta a -2. Si decide tutto nell'ultimo quarto. Col punteggio di 98-97 per Miami pari a 3'40 dalla sirena,porta avanti i texani realizzando 2 tiri liberi.(il migliore dei suoi con 21 punti a referto), porta a +4 i suoi. Si rifà sotto Miami 100-102, a togliere le castagne dal fuoco degli Spurs ci pensa Belinelli con un tiro da 3 e dalla lunetta con 2 tiri liberi che chiudono la partita. Belinelli, in campo 21 minuti, mette a referto 12 punti, 7 rimbalzi e 2 assist. Per quanto riguarda gli Heat,chiude con 21 punti, 19 per