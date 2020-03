Nba, i Clippers sorprendono i Rockets

Solo quattro partiti nel turno di questa notte in Nba, caratterizzato però dalla sfida fra due formazioni di vertice della Western Conference, cioè i Clippers, attualmente secondi, e i Rockets, quarti. Hanno vinto i californiani, espugnando così il difficilissimo campo di Houston, con il punteggio di 120-105. In ombra la stella dei padroni di casa, James Harden, che ha firmato solo 16 punti, mentre è andata meglio al suo compagno d'attacco Russell Westbrook che ne ha fatto 29 (con 15 rimbalzi). Sul fronte rivale è stato Kawhi Leonard il miglior marcatore con 25 punti. Risultato scontato nella sfida tra i campioni in carica di Toronto e i Golden State Warriors, ultimi in classifica, finita 121-113. In campo dopo ben 58 turni si è rivisto Steph Curry, per lui poco meno di mezz'ora di gioco, il tempo di segnare 27 punti. Nelle altre due partite in calendario, Denver ha piegato di misura gli Hornets per 114-112, mentre Philadelphia ha piegato i Kings per 125-108. In classifica, a est Bucks e Toronto hanno già in tasca il pass per i playoff, seguiti da Boston e Miami. A Ovest è sempre dominio Lakers, seguiti da Clippers e Nuggets.

