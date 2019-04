Nba, con un super Antetokounmpo i Bucks superano i Sixers in rimonta

I Milwaukee Bucks (59-20) si assicurano il vantaggio del fattore campo per gli imminenti playoff grazie alla vittoria in rimonta per 128-122 sul campo dei Philadelphia 76ers (49-30). A trascinare la franchigia del Wisconsin ci pensa il candidato al premio di Mvp, Giannis Antetokounmpo, che sfodera una prestazione da 45 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate. Ottime prove anche Khris Middleton (22 punti e 4 assist) e George Hill (20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) che non fa rimpiangere Eric Bledsoe, espulso dopo soli tre minuti per aver scagliato la palla contro Joel Embiid. Il camerunense se l'è cavata con un fallo tecnico ed è rimasto in campo, chiudendo con una tripla doppia da 34 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Facile successo esterno dei Golden State Warriors (54-24) che superano allo Staples Center i Los Angeles Lakers (35-44), privi di LeBron James, con il punteggio di 108-90 mantenendo la leadership della Western Conference con due partite di vantaggio sui Denver Nuggets. A brillare per i campioni Nba in carica, DeMarcus Cousins, a referto con 21 punti e 10 rimbalzi. Infine i Sacramento Kings (39-40) si impongono 117-104 in casa sui Cleveland Cavaliers (19-60) trascinati da Buddy Hield (23 punti) e DèAron Fox (16 punti e 10 assist

© RIPRODUZIONE RISERVATA