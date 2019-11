Nba, i Lakers travolgono gli Hawks, LeBron James autore di 33 punti

Undicesima vittoria stagionale per i Los Angeles Lakers che allo Staples Center piegano 122-101 gli Atlanta Hawks (4-9 in stagione). A spingere la franchigia californiana LeBron James autore di 33 punti di cui 12 nei primi 9 minuti in un avvio di partita arrembante coi padroni di casa avanti 25 punti. Un match a senso unico coi Lakers che scappano avanti 36-24 dopo il primo parziale e 69-41 all'intervallo lungo. Un +28 parzialmente limato dagli Hawks nella terza frazione, 96-77. Nell'ultimo quarto i Lakers amministrano il vantaggio chiudendo a +21. Sugli scudi LeBron James che chiude in doppia doppia, l'11esima della stagione, grazie anche a 12 assist. Bene anche Kyle Kuzma, 17 punti, 15 per Rajon Rondo. Un'altra serata da dimenticare per Atlanta che a 24 ore dal ko 150-101 coi Clippers, hanno dovuto subire nuovo pesante passivo senza Kawhi Leonard. Il migliore a canestro è Trae Young, 31 punti, seguito a 14 da Cam Reddish.

