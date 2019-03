Nba, Gallinari e Belinelli vincenti con Clippers e Spurs

Vittorie per Danilo Gallinari e Marco Belinelli nella notte Nba. I Clippers del 'Gallò stendono i Chicago Bulls 128-121 salendo in ottava posizione in Western Conference, bene anche gli Spurs di Belinelli che superano 109-83 i New York Knicks. Allo United Center di Chicago Los Angeles soffre in avvio, 32-29 per i padroni di casa, arrivando all'intervallo con un distacco di 61-57, decisivo il terzo quarto concluso con un devastante 45-21 per i Clippers (40-30 in stagione) che nel finale gestiscono il tentativo di rimonta dei Bulls (19-51) . Sugli scudi Gallinari, il migliore dei suoi a canestro con 27 punti 7 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Montrezl Harrell, 26 punti, e Lou Williams, 18. Per Chicago il migliore è Zach LaVine con 31 punti. Settima vittoria consecutiva e sesta posizione in Western Conference degli Spurs, a San Antonio la franchigia texana ottiene il 40esimo successo stagionale grazie ai canestri di DeMar DeRozan e Bryn Forbes, 13, 12 per Belinelli in campo per 21 minuti, che chiude mettendo a referto anche 2 rimbalzi e 3 assist. Ottavo ko consecutivo per New York, 13-56, con Damyean Dotson che termina la gara a 21 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA