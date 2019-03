Nba, Portland ko non bastano i 51 punti di Lillard

Due sole partite nel turno di questa notte in Nba, ma tantissimo spettacolo. Ai Portland Trail Blazers non sono bastati i 51 punti di Damian Lillard per avere ragione degli Oklahoma City Thunder, che hanno portato Paul George ai 32 punti e Russell Westbrook a 37 e dopo i supplementari sono usciti vincitori dalla sfida con il punteggio finale di 129-121. Nell'altra partita di questa notte i Milwaukee Bucks hanno sommerso gli Indiana Pacers con il punteggio di 117-98. In gran serata il solito greco Giannis Antetokounmpo (per lui 29 punti e 12 rimbalzi) e Chris Middleton (27 punti). Classifiche naturalmente immutate, con i Bucks che comandano nella Eastern Conference davanti ai Raptors, mentre a ovest sono in testa i Golden State Warriors, seguiti dai Denver Nuggets. © RIPRODUZIONE RISERVATA