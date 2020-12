Preseason Nba, ok i Lakers con LeBron-Davis. Denver batte Portland

A cinque giorni dallo start ufficiale della regular season Nba, proseguono le partite di preseason. Stanotte terzo successo in altrettante partite per i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, che ritrovano anche le due stelle LeBron James e Anthony Davis, al loro debutto. Il primo chiude con 11 punti e 4/10 al tiro in poco meno di 15', il secondo raggiunge la doppia cifra con 10 punti e 4 rimbalzi in 17'sul parquet.

APPROFONDIMENTI NBA Antetokounmpo, l'eroe della strada: dalla povertà di Atene... BASKET NBA LeBron sposa a vita i Lakers: contratto da 85 milioni fino al 2023

Se il minutaggio delle stelle è ragionevolmente ridotto, coach Vogel concede spazio agli altri — a partire da Kyle Kuzma, partito in quintetto insieme a LeBron, AD e Marc Gasol. Il numero 0 dei Lakers è il migliore dei suoi con 23 punti in 32 minuti grazie a un ottimo 4/8 da tre punti. Bene ancora Talen Horton-Tucker, una delle rivelazioni di questa preseason: per lui 18 in 25' con 7/11 al tiro e 5 rimbalzi. Alla fine contro i Phoenix Suns finisce 107-112.

Non c'è storia invece tra Nuggets e Portland: finisce 126-95 per Denver, con quattro quinti del quintetto che vanno in doppia cifra. Nikola Jokic va vicinissimo alla tripla doppia in soli 25' 12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Il migliore è Millsap con 18 punti.

Tutti i risultati della notte di preseason Nba:

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 107-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 126-95

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 103-124

New York Knicks-ClevelandCavaliers 100-93

© RIPRODUZIONE RISERVATA