Nba, Portland ferma i Bucks grazie ai 40 punti di McCollum

CJ McCollum protagonista nella sfida Nba tra Portland e Milwaukee con la franchigia di casa che ha la meglio 118-103 sui Bucks (al secondo ko in 10 gare) grazie ai 40 punti di McCollum. Al Moda Center, Portland (8-3 in stagione) va avanti 33-31 dopo il primo parziale arrivando all'intervallo lungo 57-51, nel terzo quarto il vantaggio si incrementa ulteriormente, 91-77, grazie a McCollum autore di 19 punti. Senza storia l'ultimo parziale coi padroni di casa che chiudono a +15. Per Portland i Portland Trail Blazers oltre a McCollum da segnalare la doppia doppia di Evan Turner, 16 punti e 11 rimbalzi. Per Milwaukee il migliore a canestro è Giannis Antetokounmpo, 23 punti e 9 rimbalzi, 22 punti per Brook López e Khris Middleton. © RIPRODUZIONE RISERVATA