Nba, gli Spurs battono i Nuggets e vanno a gara 7

Sarà la settima e ultima sfida tra i San Antonio Spurs e i Denver Nuggets a stabilire quale delle due formazioni accederà alle semifinali Nba, dove affronterà la già qualificata Portland. Nella gara 6 giocata stanotte infatti gli Spurs di Marco Belinelli hanno battuto i loro rivali per 120-103 e pareggiato il conto delle sfide del primo turno dei playoff, le due squadre sono ora sul parziale di 3-3 e l'ultima partita sarà dunque quella decisiva per passare il turno. Nella gara di stanotte non sono mancate le sorprese, i Nuggets erano favoriti, anche per l'andamento della stagione che li ha visti sempre protagonisti, e il loro marcatore numero uno, cioè il serbo Nikola Jokic è andato a segno con ben 43 punti (con 12 rimbalzi e 9 assist). Ma i texani non si sono lasciati intimorire e hanno macinato gioco e punti anche loro, e alla fine di una gara a lungo equilibrata l'hanno avuta vinta grazie anche ai 26 punti personali di LaMarcus Alridge e ai 25 di DeMar DeRozan.

