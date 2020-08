Nba, i Lakers rimettono in parità il confronto con Portland

I Lakers hanno rimesso in parità la sfida contro i Blazers, vincendo gara-2 dei playoff Nba (111-88). Grande merito del successo va a Anthony Davis. L'esterno ha fatto quasi tutto da solo nel primo periodo, segnando 21 dei suoi 31 punti (11 rimbalzi) totali. In un incontro presto incanalato (+17 all'intervallo), si è salvato LeBron James (10 pt, 7 rimbalzi, 6 assist in 27 minuti). Più che la sconfitta, è l'infortunio di Damian Lillard (18 punti) a preoccupare Portland. Si è slogato un dito, ma la TAC ha escluso fratture. Milwaukee ha battuto Orlando 111-96 ed anche questa serie è pari. Qui il protagonista è il greco Giannis Antetoukounmpo (28 punti, 20 rimbalzi e 5 assist), anche se non è stato l'unico a lottare. Brook Lopez (20 punti) e Pat Connaughton (15 punti, 11 rimbalzi) lo hanno assistito bene. Ma è soprattutto in difesa che Milwaukee ha chiuso bene gli spazi. Houston ha superato Oklahoma City (111-98) portandosi sul 2-0. Il tutto senza Russell Westbrook, ancora infortunato a una coscia, e nonostante il «piccolo» punteggio di James Harden (21 punti, 9 assist) in difficoltà al tiro (5/16 di cui 2/11 a tre punti). Ma Harden è stato importantissimo in difesa, tagliando le linee di passaggio. Molto utile anche Jeff Green (19 punti, 9 rimbalzi), soprattutto nell'ultimo quarto. Miami avanti 2-0 su Indiana, sconfitta 109-100. Un 'cecchinò in campo: Duncan Robinson, autore di 7 su 8 da tre punti (24 in totale), è stato decisivo nel break seguito dagli Heat, contro i Pacers. Jimmy Butler (18 punti, 7 rimbalzi, 6 assist) e Goran Dragic (20 pt, 6 assist) bravi a segnare nei momenti chiave.



I risultati dei playoff di Nba giocati nella notte in Usa. Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 111-88; Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 111-98; Milwaukee Bucks-Orlando Magic 111-96; Miami Heat-Indiana Pacers 109-100.

