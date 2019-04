Nba, Belinelli non basta, Spurs battuti da Denver

Un Marco Belinelli non particolarmente ispirato, e autore di soli 8 punti, è il simbolo dei San Antonio Spurs battuti 114-105 sul campo dei Denver Nuggets, dove avevano vinto gara-uno della serie valida per il primo turno dei playoff Nba. I Nuggets hanno vinto rimontando da un parziale di -19 e alla fine sono stati decisivi Jokic, in doppia doppia con 21 punti e 13 rimbalzi, Murray, 24 punti, e Harris 23. A San Antonio non è bastato avere tre uomini in doppia cifra, con De Rozan che ne ha segnati 31, Aldridge (24) e White (17). Cade ancora Oklahoma City contro i Portland Trail, Blazers, che vincono 114-94 e sono avanti 2-0 nella serie. Decisivi McCollum e Lillard, autori rispettivamente di 33 e 29 punti. Per i Thunder è l'11/a sconfitta esterna consecutiva nei playoff. A Toronto i Raptors 'asfaltanò gli Orlando Magic, che li avevano battuti a sorpresa in gara-uno, imponendosi per 111-82. Protagonista assoluto del match è Kawhi Leonard, con 37 punti in 33' di presenza in campo.

