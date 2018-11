Nba, LeBron guida i Lakers al successo, 8 punti di Belinelli e Spurs ko

Nella notte Nba Miami supera San Antonio 95-88 grazie a un Hassan Whiteside in gran spolvero. Gli Heat tornano a vincere dal 2014 e battere la squadra di Gregg Popovich. Per farcela c'è stato bisogno del miglior Hassan Whiteside autore di 29 punti, 20 rimbalzi e nove stoppate. Oltre a Whiteside, sono arrivati i 20 punti di Wayne Ellington, 16 per Justise Winslow e 14 di Josh Richardson. Otto punti invece per Marco Belinelli, che resta sul parquet per 28 minuti. Per i Raptors invece arriva un convincente successo a Sacramento, con un 105-114 in cui la parte maggiore la fanno i 25 punti con 11 rimbalzi di Kawhi Leonard. Vincono anche i Los Angeles Lakers, che superano i Minnesota Timberwolves per 114-110 con LeBron James che arriva vicino alla tripla doppia (24+10+9 assist). Facile successo degli Oklahoma City Thunder a Cleveland al decimo ko stagionale. Decisivi i 28 punti di Dennis Schröder in una serata senza Russell Westbrook, tenuto fuori per infortunio alla caviglia.

