Nba, Lakers umiliati da Indiana, travolti 136 a 94

Nemmeno il ritorno di LeBron James scuote i Lakers. Contro Indiana arriva una sconfitta umiliante per i gialloviola, travolti 136-94 dai Pacers. Tutto facile, invece, per Toronto, che supera Philadelphia 119-107, e per OKC, vittoriosa contro Orlando (132-122). Vince, non senza soffrire, Boston, che piega Cleveland 103-96, mentre i Clippers, ancora senza Danilo Gallinari, passano a Charlotte 117-115 grazie al canestro sulla sirena di Tobias Harris. © RIPRODUZIONE RISERVATA