Nba, Harden fa 58 punti e i Rockets battono in rimonta Miami

Gli Houston Rockets battono in rimonta 121-118 i Miami Heat al Toyota Center, grande protagonista della serata James Harden autore di 58 punti, 10 assist e 7 rimbalzi. La franchigia texana dopo un iniziale 33-32 subisce il ritorno degli ospiti che all'intervallo lungo sono avanti 69-55, nel terzo quarto lo svantaggio dei Rockets arriva a -21, il punto più basso prima della rimonta conclusa a 4'11 dalla sirena. Sul 113 pari, due tiri liberi di Chris Paul e un canestro di Harden portano avanti Houston che nel finale doma la reazione degli Heat (27-34 in stagione) conquistando il 37esimo successo di questa regular season. Coi suoi 58 punti Harden sfiora il suo primato di punti in una sola gara, 61. Dietro di lui 17 punti per Gerald Green. Per quanto riguarda Miami da segnalare i 21 punti di Kelly Olynyk e Goran Dragic, 19 per Justise Winslow. © RIPRODUZIONE RISERVATA