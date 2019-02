Nba, Golden State e Bucks si confermano in testa

La Nba, dopo la pausa per l'All Star Game, è tornata questa notte con sei partite e la vittoria delle due capoliste a est e ovest che così confermano la loro leadership. I campioni in carica di Golden State hanno infatti battuto 125-123 i Kings trascinati da Steph Curry in serata di grazia e molto prolifico nei tiri da tre, con 36 punti di bottino personale finale che si aggiungono ai 28 dell'altro asso Kevin Durant. Mentre i Bucks hanno superato 98-97 i Boston Celtics. In chiave playoff serata incoraggiante per i Lakers di Lebron James (29 punti), tornati al successo: 111-106 contro i Rockets, ai quali non sono bastati i soliti 30 punti del fuoriclasse James Harden. Con la vittoria di stanotte e il contestuale ko dei Kings, i Lakers rivedono da vicino l'ottavo posto nella Western Conference, ultimo utile per i playoff. Nelle altre gare, Portland ha battuto i Nets per 113-99, Philadelphia ha avuto la meglio su Miami per 106-102. Infine è andato ai Cavs il 'derby' di coda con i Suns per 111-98.

