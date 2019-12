Nba, giallo su un canestro: Houston vuole rigiocare la gara con San Antonio

C'è un giallo nel campionato Nba che sta già facendo discutere. Un episodio controverso, che solo la Lega potrà ridimere, su un canestro annullato a James Harden di Houston, durante la sfida vinta da San Antonio per 135-133. Il n.13 dei Rockets schiaccia talmente forte che il pallone entra e riesce, dopo avere toccato il ferro. Gli arbitri fischiano e, dopo un breve conciliabolo, annullano i due punti, fra le proteste di D'Antoni e dello stesso giocatore. Houston, però, sembra intenzionato a chiedere di rigiocare gli ultimi 7'50« dei tempi regolamentari, in relazione al possibile errore arbitrale.



Nella notte dell'Nba sono tornati al successo i Los Angeles Lakers, sul campo dei Denver Nuggets (105-96), con la coppia James-Davis che ha fatto faville. Doncic garantisce 33 e 18 rimbalzi ai Dallas Mavericks che vincono 118-97 sul campo dei New Orleans Pelicans. Nicolò Melli non basta con i suoi 7 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 22' di gioco, tirando 3/7 dal campo e 1/4 da tre all'interno di una serata da 27% dall'arco per i padroni di casa. Colpaccio dei Miami Heat a Toronto, contro i Raptors, costretti a inchinarsi per 121-110 dopo la disputa di un supplementare. Ok anche i Los Angeles Clippers che battono in casa 117-97 i Portland Trail Blazers; gli Orlando Magic superano 127-120 in trasferta i Washington Wizards e, infine, netto successo dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers per 127-94.

