Nba, i Lakers vanno sul 3-1 con Denver e vedono le Finals

I Los Angeles Lakers sono a un passo dalle Finals Nba 2020. La formazione californiana infatti nella notte ha battuto i Denver Nuggets per 114-108 ed ora conducono la serie sul 3-1. Il team del Colorado dovrebbe vincere tutte e tre le prossime partite per ribaltare la situazione, cosa che appare difficile. Viceversa alla squadra di Lebron James basterà una sola vittoria nelle prossime tre gare per agguantare la finalissima, a dieci anni dall'ultima volta. Nella sfida di questa notte i Lakers hanno tenuto fin dall'inizio il comando delle operazioni in campo, sapendo quanto sono bravi i Nuggets nelle rimonte. Ma per Denver non c'è stato niente da fare. Nel tabellino score, spicca il solito Lebron James che ha sfiorato l'ennesima tripla doppia (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist). Meglio di lui quanto a punti ha fatto Anthony Davis, che ne ha firmati 34 A Denver non è bastato un ottimo Jamal Murray, ancora una volta protagonista in attacco, autore di da 32 punti ed 8 assist, mentre Nikola Jokic e Jeremi Grant hanno chiuso la gara con meno spolvero, fermandosi a 16 e 17 punti.

