Nba si ferma: incombe il caso Jacob Blake, Milwaukee e Orlando boicottano gara 5

Una decisione storica, che poco ha a che fare con lo sport. O meglio, lo sport, in questo caso, si inteccia con il sociale. La Nba, che sta disputando i playoff, comincia a boicottare le partite per protestare contro il ferimento di Jacob Blake, il 29/enne colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin. Il primo incontro a saltare è quello tra i Milwaukee Bucks della star Giannis Antetokounmpo e Magic Orlando, che oggi dovevano giocare gara 5. In forse anche Boston Celtics-Toronto Raptors. Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA