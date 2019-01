Nba, Clippers senza Gallinari sconfitti a Dallas

Sconfitta numero 22 in stagione per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. La franchigia californiana si è dovuta arrendere 106-98 contro i Mavericks a Dallas. Alla American Airlines Center i padroni di casa (21-26 in stagione), dopo una partenza frenata, 26-29, recuperano terreno arrivando all'intervallo avanti 58-56. Nel terzo parziale il margine aumenta ulteriormente, +5, e nel finale, dopo esser stati raggiunti e superati dai Clippers, 88-83 a 8'11 dalla sirena, mettono il turbo raggiungendo e superando gli avversari. Il migliore in casa Mavericks è Harrison Barnes, 20 punti, seguito a 17 da Dennis Smith Jr. e Luka Doncic, doppia doppia per DeAndre Jordan, 13 punti e 16 rimbalzi. Per quanto riguarda i Clippers, privi di Gallinari ancora fuori per un problema alla schiena, il miglior marcatore è Patrick Beverley, 16 punti, seguito a 15 da Avery Bradley e Lou Williams. © RIPRODUZIONE RISERVATA